Pouczanki ze strony prezydenta Francji stają się już męczące; mam nadzieję, że Emmanuel Macron ma świadomość tego, jak wiele Polska wykonała już w zakresie starań w kwestii redukcji CO2 – mówi PAP wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szymon Sękowski vel Sęk / Adam Warżawa / PAP

Wiceminister odniósł się w ten sposób do wypowiedzi francuskiego prezydenta, który w drodze na szczyt klimatyczny ONZ miał ocenić, że to Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska.