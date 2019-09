To Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska – stwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze na sesję klimatyczną ONZ. Na pokładzie samolotu lecącego do USA, Macron przypomniał, że w czerwcu na szczycie UE cztery kraje członkowskie - Polska, Czechy, Estonia i Węgry - zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne miałyby osiągnąć do 2050 roku.

Prezydent Francji Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Według dziennika "Le Parisien" prezydent Francji wskazał, że odpowiedzialna jest za to Polska. Prawda jest taka, że jest jeden (kraj - PAP), który wszystko blokuje; to Polska - powiedział Macron.

Moim celem jest przekonać inne kraje, by ruszyły - mówił prezydent i wezwał młodych, by demonstrowali w Polsce. Niech jadą manifestować w Polsce! By mi pomóc zmobilizować tych, których nie mogę zmobilizować do zmiany! - powiedział Macron cytowany przez "Le Parisien".



Potrzebuję wzajemnej mobilizacji, byśmy szli naprzód szybciej i sprawniej. Pożyteczna jest presja wywierana na wszystkich - dodał.



Wypowiadając się o protestach w obronie klimatu, w których wzięły w piątek udział miliony młodych ludzi na całym świecie, Macron podkreślił, że nie rozwiązuje to problemu. Maszerowanie w każdy piątek, by głosić, że nasza planeta płonie, to sympatyczne, ale nie to jest problemem - uważa Macron. Zamiast tego - pisze "Le Point" - prezydent zasugerował podejmowanie konkretnych wspólnych działań. Wolę, by w każdy piątek organizować duże akcje zbierania (śmieci - PAP) w rzekach czy na plażach Korsyki - mówił.



Macron udaje się do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się szczyt klimatyczny zorganizowany w przeddzień debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wezmą w nim udział szefowie rządów i państw z ok. 60 krajów.