Sejm zgodził się na przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Apelował o to m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, który podczas debaty w parlamencie poinformował, że wytworzył się tzw. wschodnioeuropejski szlak migracyjny.

Polscy żołnierze patrolujący granicę z Białorusią (zdjęcie ilustracyjne) / Artur Reszko / PAP

Sejm w środę podjął decyzję o przedłużeniu czasowego zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią.

Głosowanie poprzedziła debata, podczas której wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że wytworzył się tzw. wschodnioeuropejski szlak migracyjny.

Składa się on z dwóch ścieżek czynnych i jednej ścieżki zamrożonej. Szczegółów dowiesz się z poniższego artykułu.

Posłowie w środowym głosowaniu wyrazili zgodę na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Za przyjęciem wniosku głosowało 381 posłów, 19 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu. Przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do azylu ma obowiązywać od 25 lipca br. przez kolejne 60 dni.

Wiceszef MSWiA o "wschodnioeuropejskim szlaku migracyjnym"

Wcześniej, podczas debaty nad wnioskiem Rady Ministrów, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk argumentował, że Polska ma do czynienia z sytuacją, w której prawo do ochrony międzynarodowej jest wykorzystywane zarówno przez gangi przemytnicze, jak i przez tzw. aktorów politycznych, aktorów państwowych.

W przypadku naszego kraju są to reżimy białoruski i rosyjski; Maciej Duszczyk dodał, że Polska od 2021 r. jest pod presją migracyjną inspirowaną przez obie te władze. Niestety, wytworzył się tzw. wschodnioeuropejski szlak migracyjny, który obecnie ma dwie ścieżki czynne i jedną ścieżkę zamrożoną - informował, apelując do Sejmu o zgodę na przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią.

Te dwie ścieżki czynne, wygasające na granicy polsko-białoruskiej, oraz rozwijająca się, ale w tym momencie już przyhamowana, przez granicę litewską i łotewską. Zamrożony szlak migracyjny, wschodnioeuropejski, czy tak naprawdę jego odnoga skandynawska, przebiega przez Finlandię - wyjaśnił.

Przypomniał, że koncepcja zawieszenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową została zapisana w przyjętej przez rząd w październiku 2024 r. strategii migracyjnej.