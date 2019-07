9 sierpnia Sejm zajmie się wnioskiem klubu PO-KO o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu - wynika z opublikowanego wstępnego harmonogramu obrad. Wniosek to reakcja na informacje o kontrowersyjnych podróżach lotniczych marszałka i jego bliskich.

Sejm ma zająć się wnioskiem PO-KO o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu wieczorem 9 sierpnia. Kandydatką klubu PO-KO do objęcia tego stanowiska jest obecna wicemarszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Złożony w ubiegły piątek wniosek był reakcją na doniesienia, że marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem.



Wstępny harmonogram zakłada, że po debacie nad wnioskiem ws. odwołania Kuchcińskiego, w której przewidziano 5-minutowe wystąpienia przedstawicieli klubów i kół, odbędą się głosowania.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył na konferencji prasowej w Sejmie, że były już wielokrotne próby odwołania Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu, ale zakończyły się niepowodzeniem. Ten też nie zakończy się powodzeniem, bo dzisiaj opozycja nie ma możliwości zmiany ani premiera, ani marszałka. Ale zaraz są wybory i będziemy mogli sami zmienić marszałka Kuchcińskiego. Nie liczmy dzisiaj, że uda się to zrobić w Sejmie, bo się nie uda - powiedział.



Wzywamy do akcji wszystkich naszych rodaków - poprzyjcie PSL, poprzyjcie nasz program i wrócą standardy, kiedy Józef Zych był marszałkiem, kiedy naprawdę autorytet marszałka miał znaczenie. Wrócą czasy, kiedy Maciej Rataj był marszałkiem Sejmu. Nie umywa się marszałek Kuchciński ani do jednego, ani do drugiego, do większości polskich marszałków się nie umywa. Upokorzył niestety tym, co robi funkcję drugiej osoby w państwie, to jest wielki problem - podkreślił lider PSL. Wzywamy do wielkiej akcji "Odwołaj marszałka Kuchcińskiego" - możesz to zrobić tylko w wyborach, inaczej to się nie uda - powiedział.