„Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Mimo że mamy większe wpływy z podatków, to jednak wszystkie te pieniądze musieliśmy przeznaczyć na edukację” - powiedział dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wykluczył niewielkiej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, radna m.st. Warszawy Dorota Lutomirska oraz posłanka KO Katarzyna Maria Piekarska biorą udział w briefingu prasowym / Tomasz Gzell / PAP

W czwartek odbędzie się sesja Rady Warszawy, na której radni zadecydują o budżecie miasta na rok 2022. We wtorek odbyła się konferencja w sprawie budżetu miasta, na której oprócz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego obecni byli posłowie i burmistrzowie.

"Koszty funkcjonowania miasta rosną w sposób zatrważający"

Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Polski Ład drenuje pieniądze samorządów - stwierdził Trzaskowski. Według wyliczeń ratusza Warszawa traci rocznie prawie 1,5 mld złotych w wyniku Polskiego Ładu. Mimo że rządzący przewidzieli pewne rekompensaty - ponad 400 mln złotych, to i tak Warszawa będzie miliard złotych na minusie w przyszłym roku - powiedział. Mimo że w tym roku okazało się, że płynność miasta jest lepsza, bo mamy większe wpływy z podatków, zwłaszcza tych dotyczących nieruchomości, to jednak wszystkie te pieniądze musieliśmy przeznaczyć na edukację - dodał prezydent stolicy.

Przedstawił kilka przykładów wzrostu kosztów: o 60 procent wzrosła cena prądu, dla metra warszawskiego koszty wzrosły o 86 procent, jedno z liceów warszawskich zapłaci w przyszłym roku 76 procent więcej za prąd. Rosną też ceny gazu, paliwa czy materiałów budowlanych. Inflacja i drożyzna doprowadzają do tego, że koszty funkcjonowania miasta rosną w sposób zatrważający. Przez te ostatnie lata nigdy tak szybko nie rosły - powiedział prezydent.

Wszystkim nam zależy na tym, żeby Warszawa mogła się rozwijać, żeby były odpowiednie środki finansowe w budżecie miasta, ale również żeby rządzący wspierali inwestycje, które dla stolicy są absolutnie kluczowe - zaznaczył Trzaskowski.

Pytany o to, czy w przyszłym roku warszawiaków czekają podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej prezydent Warszawy zaznaczył, że tylko 21 procent przychodów z biletów pokrywa funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Być może jakaś niewielka podwyżka będzie potrzebna. Będziemy o tym dyskutowali z radnymi - powiedział. Zaznaczył też, że ratusz zastanawia się nad tym, żeby wydłużyć funkcjonowanie najkrótszych biletów i ewentualnie zmienić stawkę. Chcemy na pewno chronić warszawiaków, którzy kupują bilety miesięczne i trzymiesięczne - podkreślił.

Alergia na samorządy

Podczas konferencji głos zabrali posłowie KO.

Będziemy się upominać o interesy mieszkańców. Złożyliśmy w Sejmie poprawki do budżetu dotyczące Warszawy. Dotyczą inwestycji służących mieszkańcom, ratujących życie, poprawiające jakość edukacji i życia mieszkańców. To budowa żłobków, zakup autobusów niskoemisyjnych, budowa ekranów akustycznych czy inwestycje w szpitale - powiedziała posłanka Aleksandra Gajewska, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. Warszawy. Będziemy teraz chcieli zobaczyć, jak zachowają się warszawscy posłowie Zjednoczonej Prawicy. Czy ważne są dla nich interesy warszawiaków i czy poprą poprawki, jakie złożyli posłowie opozycji - dodała.

Posłanka Katarzyna Piekarska zaznaczyła, że rządzący od kilku lat mają wręcz alergię na samorządy, co odbija się na budżetach wielu polskich miast. Zaapelowała od posłów Zjednoczonej Prawicy wybranych z Warszawy, aby przyjrzeli się poprawkom KO i je przyjęli. Bo są dobre dla mieszkańców stolicy - podkreśliła.

To już kolejny rok, kiedy posłowie PO składają poprawki do budżetu - powiedział poseł Michał Szczerba. Jak zaznaczył, sam już piąty raz złożył poprawkę w sprawie budowy siedziby Simfonii Varsovii. To są ważne nie tylko dla warszawiaków inwestycje - powiedział. Stołeczność miasta powoduje to, że odpowiedzialność za inwestycje i rozwój stolicy spoczywa na całym państwie, budżecie państwa - podkreślił. Przypomniał, że posłowie KO zaproponowali też poprawki dotyczące m.in. budowy krytego stadionu na Skrze, hali sportowo-widowiskowej, zadaszenia toru Stegny i wsparcia nowej siedziby Teatru Żydowskiego. Zaproponowałem też, żeby symbolicznie, tak jak Bąkiewiczowi, państwo PiS dało 3 mln złotych na budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy - dodał.

O budżecie wypowiedziała się przewodnicząca komisji budżetu Rady Warszawy Dorota Lutomirska. Projekt budżetu po raz pierwszy w historii zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, jest niższy niż w roku poprzednim - wskazała.

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski przedstawił kilka przykładów wzrostu kosztów dzielnicowych. Samo utrzymanie poziomu oświaty na dotychczasowym poziomie będzie kosztować blisko 30 mln więcej - powiedział. To, jak wyjaśnił, tyle, co wybudowanie dwóch przedszkoli. Kolejne przetargi na utrzymanie dróg i zieleni przynoszą nam kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen - dodał.

Sesja Rady Warszawy, na której radni będą dyskutować o budżecie miasta, odbędzie się w czwartek 16 grudnia.