Policjanci z warszawskiej Pragi szukają 27-letniego Piotra Rysaka. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 listopada.

Zaginiony 27-latek / policja.waw.pl /

Jak podaje policja, 27-latek ma ok. 180 cm wzrostu, jest szczupły. 30 listopada około północy wyszedł z klubu przy ulicy Fredry 6 w Warszawie. Do tej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

27-latek w dniu zaginięcia ubrany był w szary płaszcz, białą koszulę i ciemną marynarkę. Miał tez na sobie bordowe spodnie, czarny szalik i bordową czapkę. Jak podaje policja, mężczyzna ma znaki szczególne - bliznę na nosie i bliznę po rozcięciu na kolanie.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny proszone są o kontakt z policjantami wydziału kryminalnego komendy przy ulicy Grenadierów w Warszawie tel. (22) 603-69-24, (22) 603-82-39, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (22) 603-76-55, lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnymi numerami telefonów 112 i 997, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: komendant.krp7@ksp.policja.gov.pl.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(mn)