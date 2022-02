Trwają jazdy testowe dwóch pierwszych pojazdów Impuls 2 na stołecznych torach. Nowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej przejechały dziś ponad 200 kilometrów na trasie linii S3 łączącej Warszawę Zachodnią (peron 9.) z Wieliszewem - poinformował Szybka Kolej Miejska.

Testy na Warszawskim Węźle Kolejowym są obowiązkowym elementem odbiorów technicznych. Nowe pociągi muszą przejechać 600 kilometrów bez usterek, abyśmy mieli pewność, że mogą bezpiecznie wozić pasażerów - powiedział Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Alan Beroud. Jazdy próbne służą także szkoleniu maszynistów, którzy muszą posiadać uprawnienia do obsługi pojazdów tego typu - dodał Alan Beroud.

Jazdy testowe odbywają się z prędkością rozkładową, a pociąg zatrzymuje się na wszystkich przystankach. W trasie sprawdzane jest funkcjonowanie pojazdu na szlaku, działanie urządzeń pokładowych, np. biletomatów oraz systemu informacji pasażerskiej. Każdy z maszynistów, który będzie prowadził Impulsa 2 z pasażerami na pokładzie musi przejść tzw. autoryzację, czyli "wyjeździć" 36 godzin pod nadzorem maszynisty - instruktor" - zaznaczyła SKM.

Ostatnie jazdy testowe będą miały miejsce w nocy z 3 na 4 lutego. Jeśli zakończą się pomyślnie, kolejnym krokiem będzie włączenie nowych pociągów do rozkładu jazdy. Pierwszy kurs z pasażerami odbędzie się na trasie linii S2, łączącej Sulejówek z Lotniskiem Chopina

Kolejne dwa pojazdy z puli 21 zamówionych przez stołecznego przewoźnika przyjadą do Warszawy w połowie lutego, a następne dwa do połowy marca. Zgodnie z kontraktem producent ma dostarczyć wszystkie pociągi do końca listopada 2022 roku.

Wartość kontraktu realizowanego przez Newag wynosi blisko 668 milionów złotych brutto, z czego blisko 203 miliony pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa z Newagiem obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pociągów oraz siedmioletnie serwisowanie.

Nowoczesne rozwiązania

Inwestycja Szybkiej Kolei Miejskiej obejmuje 21 pojazdów: 15 złożonych z 5 członów i 6 złożonych z 4 członów, które można ze sobą łączyć w tzw. tandemy, zapewniając więcej miejsc w godzinach szczytu. Do dyspozycji pasażerów będą: Wi-Fi, ładowarki USB, miejsca na rowery, wózek oraz duży bagaż, a także nowoczesny system informacji i automaty biletowe. Na pokładzie znajdą się także ratujące życie defibrylatory AED.

Nowe Impulsy dostarczone do stolicy przez Newag wyposażone są w wiele nowoczesnych rozwiązań. Wprowadzono wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych: w przedziale pasażerskim są informację napisane alfabetem Braille'a a z podłogi wysuwają się rampy, przydatne szczególnie przy niskich peronach. Osoby poruszające się na wózkach mogą wezwać kierownika pociągu i poprosić o pomoc we wsiadaniu lub wysiadaniu. Dla wygody podróżnych w wagonach są też gniazda USB oraz kontakty. W nowych pojazdach zamontowano bardzo wydajny system klimatyzacji. System zapewnia wyrównanie temperatury we wszystkich członach w odpowiednim czasie.

Jadąc nowymi Impulsami pasażerowie nie usłyszą charakterystycznego stukotu kół. Wyeliminowały go specjalnie skonstruowane wózki. Dwustopniowym zawieszeniem (amortyzatory plus zawieszenie pneumatyczne) sterują sterowniki, które dostosowują wysokość zawieszenia w zależności od liczby pasażerów. Układ rozpoznając masę składu ustawia także odpowiednią siłę hamowania.

Istotną częścią układu hamulcowego jest sterownik poślizgu, który np. w zimie ocenia czy jest ślisko na torach i reaguje. Podobnie działa ABS w samochodach.