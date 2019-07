W sobotę rano z powodu zakwitów sinic zamknięte są niemal wszystkie nadmorskie kąpieliska w Gdyni, Gdańsku i w Sopocie. Kąpać się można tylko w trzech miejscach na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej. Sinice uniemożliwiają też kąpiel w siedmiu miejscach na Półwyspie Helskim.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sobotę rano z powodu sinic, których zakwity pojawiły się w przybrzeżnej wodzie Bałtyku, nieczynnych jest wszystkich dziewięć kąpielisk w Sopocie, wszystkie cztery w Gdyni i pięć z ośmiu urządzonych w tym sezonie na gdańskich plażach.