"Podpisany w czwartek list intencyjny to pierwszy krok na drodze do budowy ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce" - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przewodniczył polskiej delegacji na Radzie Ministerialnej ESA w Bremie w Niemczech. Nasz kraj zadeklarował składkę w wysokości blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA na lata 2026-2028.

Minister finansów Andrzej Domański

Minister finansów ogłosił, że w naszym kraju powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Nowy ośrodek ma służyć wszystkim państwom członkowskim ESA, oferując wiedzę, wsparcie i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Polska zadeklarowała blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA w latach 2026-2028.

Minister finansów w rządzie Donalda Tuska oświadczył, że Polska przywiązuje najwyższą wagę w zakresie zwiększania możliwości Europy.

Aby radzić sobie z różnymi wyzwaniami w Kosmosie i płynącymi z Kosmosu. Potwierdzamy nasze zobowiązanie, że chcemy być partnerem, jeśli chodzi o podejście europejskie do Kosmosu, bezpieczeństwa i odporności - stwierdził przewodniczący polskiej delegacji na Radzie Ministerialnej ESA w Bremie w Niemczech.

W Polsce powstanie ośrodek ESA. Domański: List intencyjny to pierwszy krok

Podkreślił, że przyszły ośrodek ESA w Polsce to "znaczący krok, który jest symbolem europejskiej jedności i możliwości strategicznej". Dzisiejszy list intencyjny to pierwszy krok na drodze do budowy tego ośrodka, który będzie uzupełniać istniejące ośrodki ESA - ocenił minister finansów Andrzej Domański.

Zaznaczył także, że jasnym celem Polski jest to, że przyszłe centrum ESA w Polsce powinno służyć wszystkim państwom członkowskim, oferując wiedzę, możliwości i wsparcie.

Dzięki dzisiejszym podpisom uruchamiamy proces strukturalny, który będzie definiował pełną koncepcję przyszłych działań tego centrum. Polska wyznaczy swój zespół koordynacji w odpowiednim momencie, aby zapewnić efektywny postęp prac, które zostały nakreślone w tym liście intencyjnym. Niech dzisiejsze podpisy będą jasnym wyrazem naszych wspólnych ambicji, aby zwiększyć obecność Europy w Kosmosie, bezpieczeństwo i odporność - podkreślił Domański.

Komunikat MRiT. "Polska wyda blisko 550 mln euro"

Z kolei Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że Polska zadeklarowała łącznie blisko 550 mln euro na programy opcjonalne Europejskiej Agencji Kosmicznej na lata 2026-2028. Deklarację taką Polska złożyła w trakcie Rady Ministerialnej ESA, która obradowała w dniach 26-27 listopada w Bremie w Niemczech. Podpisano także list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Technologicznego ESA w Polsce.

W ten sposób stajemy się strategicznym partnerem w ESA oraz wzmacniamy pozycję lidera technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsekwentnie inwestujemy w programy o wysokiej wartości dodanej, które wspierają rozwój gospodarki opartej na innowacjach i przyszłych technologiach - przekazał minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, cytowany w komunikacie MRiT.

Resort rozwoju podkreślił także, że Polska składka w wysokości blisko 550 mln euro na lata 2026-2028 dotyczy programów opcjonalnych ESA w zakresie: obserwacji Ziemi, bezpiecznej łączności, transportu kosmicznego, serwisowania na orbicie, bezpieczeństwa kosmicznego, eksploracji robotycznej oraz rozwoju technologii i aparatury dla przyszłych misji.