17 stycznia zaplanowano spotkanie urzędników Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami lekarzy - rezydentów - dowiedział się nasz dziennikarz. Główny temat rozmów to realizacja zawartego dwa lata temu porozumienia. Zakończyło ono prowadzony przez młodych medyków protest głodowy.

Jeden z punktów porozumienia zakładał, że na początku tego roku dojdzie do ponownego spotkania reprezentantów strony rządowej z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów. Oczekują oni, że resort zdrowia przyspieszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w Polsce (według aktualnego planu poziom 6 procent PKB zostanie osiągnięty w 2024 roku) i zmieni sposób wyliczania PKB przeznaczanego na ten cel.

W 2019 roku młodzi medycy sygnalizowali, że Ministerstwo Zdrowia nie realizuje zapisów porozumienia.

"Zdrowa praca"

Około 350 lekarzy w całej Polsce zrezygnowało w sierpniu z dodatkowych dyżurów w ramach zorganizowanej przez Porozumienie Rezydentów masowej akcji wypowiadania klauzuli opt-out. Hasło akcji brzmiało "Zdrowa praca". Klauzule pozwalają pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Główny postulat organizatorów akcji to zapis w ustawie, że wydatki na ochronę zdrowia wzrosną do poziomu 6 procent PKB do 2022, a nie - jak planuje rząd - do 2024 roku.



Rezydenci podkreślają, że jeśli najbliższe spotkania z przedstawicielami ministerstwa - z których pierwsze zaplanowane jest 17 stycznia - nie przyniosą zapowiedzi zmian, wiosną mogą wznowić protest.