Jak działają silniki samochodów i pompy paliwa? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać na nowej wystawie Stowarzyszenia Przedmoście Piła z woj. wielkopolskiego. Eksponaty pochodzą z dawnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile.

STAR 266 / Krzysztof Dabkowski / Shutterstock

Chodzi o zainteresowanie, głównie najmłodszych tym jak działają silniki samochodów czy pompy paliwa. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym właśnie do zbiorów pomocom dydaktycznym, na których kilka dekad temu uczyli się żołnierze z oficerskiej szkoły w Pile. Część z nich przetrwała do dziś, część to "samoróbki" opracowane przez ówczesną kadrę dydaktyczną. Co ważne - większość z nich działa bez zarzutu.

Jak zainteresować młodych ludzi techniką?

Co znajdzie się na wystawie? To m.in. przekroje silników samochodowych i czołgowych czy stanowisko do nauki tego, jak działa instalacja elektryczna w popularnej wojskowej ciężarówce Star 266. Część urządzeń została skonstruowana w taki sposób, by móc je uruchomić i z bliska przyjrzeć się działaniom poszczególnych elementów i podzespołów. Wszystko będzie można zobaczyć i poczuć na powstającej w Pile wystawie "Jak to działa?"

Cytat Naszym celem będzie zainteresowanie młodego człowieka techniką, chcemy w ciekawy sposób wyjaśniać, jak to wszystko działa i dlaczego. Sale ćwiczeń WOSS były bardzo dobrze wyposażone, aktywna kadra szkoły sama tworzyła nowe pomoce dydaktyczne. Część z nich przetrwała do dzisiaj, dzięki staraniom takich pasjonatów jak absolwent i wieloletni wykładowca WOSS Pan ppłk dr inż. Leszek Surówka, czy jego współpracownik Pan mgr inż. Janusz Drzewiecki - obecny wykładowca Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile - wyjaśnia Przemysław Olszyński z Pilskiego Muzeum Wojskowego.

Czołgi i transportery w muzeum

Pilskie Muzeum Wojskowe powstało z inicjatywy lokalnych pasjonatów historii, którzy jako główne zadanie stawiają sobie gromadzenie zbiorów dotyczących dziejów Piły, wojskowości w mieście oraz techniki wojskowej.

W jego zbiorach znajduje się już pokaźna kolekcja pojazdów wojskowych: czołgów, transporterów opancerzonych, samochodów ciężarowych czy jeden z niewielu jeśli nie jedyny zachowany w Polsce trenażer jazdy samochodem Star 266, pozyskany od prywatnego właściciela.

Prawdziwą perełką w zbiorach placówki jest jednak samolot SU-22M4, zwany "tygryskiem". Takie właśnie samoloty stacjonowały na pilskim lotnisku, w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko Bombowego.

Zobaczcie zdjęcia z nowej wystawy w Pilskim Muzeum Wojskowym: