Już w ten weekend, w nocy z 26 na 27 października zmieniamy czas z letniego na zimowy - pośpimy przez to o godzinę dłużej. To oznacza także zmiany na kolei. 26 pociągów zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym wyruszą one w dalszą drogę - wynika z informacji przekazanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.