Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny podnosi postulat odejścia od zmiany czasu. Ludowcy zadeklarowali, że wykorzystają polską prezydencję w Unii Europejskiej, aby już więcej nie przesuwać wskazówek zegarów.

Zdjęcie ilutracyjne / Shutterstock

W nocy z 26 na 27 października, czyli w najbliższy weekend, zmieniamy czas z letniego na zimowy - pośpimy przez to o godzinę dłużej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 3.00 na 2.00.

Zmiana czasu? Skutki zdrowotne, społeczne, gospodarcze

Wiceminister rozwoju i technologii, poseł PSL Krzysztof Paszyk wskazywał, że zmiana czasu jest ostro krytykowana przez Polaków, ale i większość Europejczyków.



Chcemy dziś złożyć deklarację. Wykorzystamy polską prezydencję w UE, która rozpocznie się po 1 stycznia 2025 r., aby przerwać tę niemoc jeśli chodzi o zatrzymanie zmiany czasu w Europie. Obserwujemy ją od wielu lat, mimo wysiłku polskich europosłów - podkreślił Paszyk.



Polityk zapewnił, że ludowcy wykorzystają czas prezydencji do tego, by jesienna zmiana czasu - przypadająca w ten weekend - była tą ostatnią. Jak mówił, przesuwanie wskazówek niesie za sobą skutki zdrowotne, społeczne, gospodarcze. Opinia publiczna wskazuje od lat na negatywne skutki w tych trzech obszarach - dodał Krzysztof Paszyk.



Poseł PSL Marek Sawicki przypomniał, że w badaniu przeprowadzonym przez Parlament Europejski dwa lata temu 90 proc. Europejczyków opowiedziało się za tym, abyśmy nie dokonywali dwóch zmian czasowych wiosną i jesienią.



Wierzę, że dobre relacje premiera Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen sprawią, że na najbliższych posiedzeniach Rady Europejskiej zostanie podjęta stosowna decyzja - mówił Sawicki.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października / Mateusz Krymski / PAP

Dyskusje dot. zmiany czasu toczą się od wielu lat

Dyskusja na temat zasadności zmiany czasu w Unii Europejskiej toczy się od kilku lat. Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii).



Komisja Europejska - na prośbę obywateli, po rezolucji PE, a także w oparciu o szereg badań naukowych - we wrześniu 2018 roku zaproponowała więc rezygnację z sezonowych zmian czasu. Prace nad projektem przerwała pandemia Covid-19.

Badań dotyczących wpływu zmiany czasu na nasze zdrowie, samopoczucie, środowisko i gospodarkę nie brakuje. Dowodzą one, że zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie zegara biologicznego.



Dziś w wymiarze ekonomicznym zmiana czasu to głównie koszty. Szczególnie zauważalne są one w systemach logistycznych - tam, gdzie wykorzystywany jest system pracy zmianowej czy w systemach elektronicznych prowadzących transakcje finansowe w wymiarze globalnym.



Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku, a ich celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku.