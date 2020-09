Według prognoz IMGW, w niedzielę w szczytowych partiach Tatr możliwe są opady śniegu. Będą to pierwsze dni ze śniegiem w tegorocznym wrześniu, a jednocześnie najpóźniejsze wystąpienie pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu w ostatnich latach – informuje Biuro Prasowe IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wrześniowe opady śniegu w Tatrach i Zakopanem nie są niczym nadzwyczajnym. W ostatnich latach pierwsze opady śniegu przychodziły wcześniej, nawet na początku września. Jedynie jesienią 2011 roku pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu spadł później - dopiero 8 października.

Biuro Prasowe IMGW przypomina, że we wrześniu 1996 r. pokrywa śnieżna utrzymywała się w Tatrach przez 25 dni, a wysokość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wyniosła wówczas 89 cm. Sporo śniegu na tym szczycie było również we wrześniu 2010 r. - 45 cm.



Tegoroczny wrzesień w Tatrach okazał się wyjątkowo słoneczny i sprzyjający górskim wędrówkom. Zwłaszcza w weekendy szlaki turystyczne były zapełnione, a pod niektórymi szczytami nawet tworzyły się kolejki oczekujących do wejścia.



W ostatnich dniach tatrzańska panorama oglądana z Zakopanego nabrała jesiennych barw. Widać to zwłaszcza na zboczach Czerwonych Wierchów, które za sprawą przekwitania sita skuciny, czyli skalnego porostu, nabrały rdzawo-czerwonych barw.