W poniedziałek rozpocznie się remont drogi krajowej nr 28, czyli popularnej zakopianki, w Skomielnej Białej. Kierowcy podróżujący do i z Zakopanego muszą się liczyć z utrudnieniami, które można będzie ominąć, jadąc tak zwaną starą zakopianką.

Remontowany będzie odcinek drogi od węzła Skomielna Biała do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W tym miejscu, zwłaszcza w weekendy, tworzą się korki. Remont zaplanowano od poniedziałku do czwartku, a prace porządkowe odbędą się w przyszły poniedziałek 28 września. Koszt robót ok. 400 tys. zł.

"Wszystkie prace będą prowadzone w ciągu dnia, ze względu na duży wpływ robót na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja ta na czas robót w dniach od 21.09 do 23.09 musi zostać wyłączona i ruch będzie się odbywał wahadłowo, kierowany na odcinku robót przez uprawnionych pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac w każdym dniu ruch będzie się odbywał normalnie" - poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.



Remontowany odcinek będzie można ominąć. Kierowcy podróżujący od południa w kierunku Krakowa i od Krakowa w kierunku Zakopanego mogą wybrać przejazd tzw. starą zakopianką przez centrum wsi Skomielna Biała.