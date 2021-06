Kara do 4,5 roku pozbawienia wolności grozi pseudokibicom, którzy wzięli udział w ustawce na autostradzie A4. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w miejscowości Targowisko w Małopolsce.

Jak podaje policja, zarzuty "udziału w bójce o charakterze chuligańskim" zostały przedstawione ponad 50 osobom w wieku od 18 do 46 lat. Pochodzą one z różnych województw - podał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Ponadto za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym (stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa, nieprawidłowe parkowanie) skierowano wnioski o ich ukaranie do sądu - przekazał rzecznik. Dodał, że za te czyny grozi z kolei kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Gleń przypomniał, że pseudokibice zatrzymani zostali na przełomie maja i czerwca 2021 roku, podczas akcji prowadzonej przez małopolskich funkcjonariuszy, współpracujących z policjantami z Podkarpacia oraz województw lubelskiego i świętokrzyskiego.

Pseudokibice zablokowali ruch

Zdarzenie miało miejsce pod koniec lipca ubiegłego roku. Na autostradzie A4, w miejscowości Targowisko, doszło - jak przypomniał rzecznik - do "konfrontacji siłowej pseudokibiców", należących do dwóch skłóconych środowisk klubów piłkarskich z Podkarpacia. Osoby te, w większości zamaskowane, wzięły udział w trwającej ok. półtorej minuty bójce. Jezdnia została zablokowana na osiem minut.

Sprawą wówczas zajęła się małopolska policja, pod nadzorem wielickiej prokuratury.