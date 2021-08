300 razy interweniowali strażacy w Śląskiem i w Małopolsce w związku burzami i opadami deszczu. Rosną tam także poziomy wody w rzekach.

Drzewo spadło na tramwaj linii 24 na ul. Westerplatte w Krakowie / Rafał Olszewski / Gorąca Linia RMF FM

Ponad 100 interwencji w związku z ulewami przechodzącymi w czwartek nad woj. śląskim odnotowali do godz. 19. strażacy z tego regionu. Stan alarmowy wód został przekroczony w woj. śląskim w jednym punkcie pomiarowym a stan ostrzegawczy - w czterech punktach.

Najwięcej interwencji było w Katowicach, Tychach i Częstochowie. To przede wszystkim pompowanie wody z zalanych podwórek czy piwnic, usuwanie połamanych konarów i gałęzi czy uszczelnianie przeciekających dachów. W tej chwili w Katowicach strażacy wypompowują wodę z trzech zalanych miejsc na ulicach Hutniczej, Sobocińskiego oraz Żurawiej.



Na dwóch rzekach w regionie, Pszczynie i Brynicy, przekroczone zostały stany alarmowe, a w 4 kolejnych miejscach lokalne rzeki przekraczają stany ostrzegawcze.

Zgodnie z informacjami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało dziś rano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla całego regionu - obowiązujące do godz. 9. w piątek. Prognozowana suma opadów w tym czasie wynosi od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.

Interwencje w woj. małopolskim

Drzewo, które spadło na tramwaj linii nr 24 przy ul. Westerplatte w Krakowie / Rafał Olszewski / Gorąca Linia RMF FM

Według informacji od strażaków w woj. małopolskim do tej pory było 156 interwencji.

Najwięcej zdarzeń było w powiatach krakowskim, brzeskim, nowotarskim i oświęcimskim.

Dodatkowo w Krakowie przy ul. Seweryna Udzieli wylała rzeka Drwinka. Posesje są zabezpieczane przez strażaków.



Utrudniony jest również dojazd do pętli Górka Narodowa Wschód.

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie IMGW - Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydał obowiązujące do godz. 12. w piątek ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniami wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły.



Alerty IMGW





Najwięcej deszczu ma spaść w południowo-wschodniej Polsce. Dla Podkarpacia i wschodniej Małopolski wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia. W tych regionach wysokość opadów może wynieść miejscami do 10 centymetrów. Będzie też silnie wiało - nawet 80 kilometrów na godzinę.



Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwa: lubelskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Na tym obszarze wysokość opadów może wynieść miejscami do 8 centymetrów.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.