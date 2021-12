​Mężczyzna poszukiwany za przestępstwa akcyzowe ukrywał się w swojej piwnicznej skrytce, aby nie iść do więzienia. Policjanci z Opoczna (woj. łódzkie) znaleźli go i zatrzymali - podała rzeczniczka opoczyńskiej policji Barbara Stępień

Skrytka, w której ukrył się poszukiwany mężczyzna / Policja Łódzka /

49-letni opocznianin odpowiadał przed sądem m.in. za wyłudzenia odszkodowań i kradzieże. Ostatni wyrok dotyczył przestępstw akcyzowych. Mężczyzna nie stawiał się do obycia kary, w związku z tym sąd wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego.

Zatrzymany utrzymywał się z przestępstw. Nigdy nie podejmował innej pracy. Mężczyzna doprowadził do uszczuplenia skarbu państwa o kilkaset tysięcy złotych - tłumaczyła Barbara Stępień.



Opocznianin wielokrotnie był zatrzymywany w miejscu zamieszkania. Za każdym razem policjanci odnajdowali go w nowej, przygotowanej przez niego, skrytce - podkreśliła.



Rzeczniczka podała, że mężczyzna ciągle remontował swój dom i wymyślał nowe schowki, w których nie tylko przechowywał nielegalne papierosy i alkohol, ale także sam próbował ukryć się przed policjantami.

Najczęściej były to dodatkowe pomieszczenia ukryte za zakamuflowanymi drzwiami. W ukrywaniu się mężczyźnie pomagali członkowie rodziny - poinformowała Stępień.



W środę policjanci znowu zapukali do domu 49-latka. Widzieli, że mężczyzna jest w domu i na widok policjantów ucieka w kierunku piwnicy. Członkowie rodziny okłamali policjantów, twierdząc, że mężczyzny nie ma w domu - zaznaczyła.



Policjanci sukcesywnie sprawdzali pomieszczenia budynku. Część z nich była znowu remontowana. Sprawdzili każdy element piwnicy i odkryli ruchome półki, które były obciążone różnymi przedmiotami. Okazało się, że za półką ukryta jest niewielka skrytka o wysokości półtora metra, w której schował się poszukiwany. Znaleziono tam także nielegalne papierosy - relacjonowała Stępień.



Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do więzienia, aby odbyć karę pozbawienia wolności.