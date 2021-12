Gdyńscy policjanci zatrzymali 29-latkę, która uderzyła seniorkę, gdy ta w trolejbusie poprosiła ją o założenie maseczki. Jak się okazało, zatrzymana kobieta dzień wcześniej w podobnych okolicznościach zaatakowała inną mieszkankę Gdyni i zniszczyła jej okulary.

Zatrzymana 29-latka / Policja

Jak informuje oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert, policjanci otrzymali zgłoszenie o szarpaninie, do której doszło w trolejbusie.

Funkcjonariusze ustalili, że 73-letnia mieszkanka Gdyni poprosiła 29-latkę, aby założyła maseczkę ochronną. Kobieta zrobiła się agresywna, zaczęła krzyczeć i obrażać seniorkę, po czym zerwała jej maseczkę i uderzyła w twarz - dodała Grunert.



Jak ustalili policjanci, dzień wcześniej do podobnej sytuacji doszło także w trolejbusie, kiedy inna seniorka zwróciła 29-latce uwagę, że nie ma zakrytych ust i nosa.



Kobieta zrobiła się agresywna. W obronie seniorki stanęła 46-latka. 29-latka zaczęła ją obrażać, a następnie uderzyła ją, zerwała z twarzy nowe okulary korekcyjne, zgięła je w pół i rzuciła na chodnik.



Prokurator zastosował wobec zatrzymanej dozór policyjny oraz zakaz wszelkiego kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Za naruszenie nietykalności i zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.