Zuchwałe złodziejki poszukiwane przez policję w Kaliszu. Dwie kobiety okradły ponad 80-letnią staruszkę. Jedna udawała, że sprzedaje koc, druga przemknęła się do mieszkania i je splądrowała.

ROZPOZNAJESZ TE KOBIETY? ZADZWOŃ Kalisz /Policja



Do tej kradzieży doszło w październiku na terenie gminy Blizanów pod Kaliszem. Zarejestrowała ją kamera monitoringu, zamontowana nad drzwiami prze rodzinę starszej pani.

Na filmie udostępnionym przez policję widać sylwetki dwóch kobiet. Jedna udaje przed seniorką, że sprzedaje koc. Prezentuje go w ten sposób, że zasłania nim wspólniczkę i odwraca uwagę starszej pani. Seniorka nawet nie zorientowała się, że ktoś wszedł do jej mieszkania. "Akwizytorka" ukradła jej biżuterię i pieniądze- w sumie wartości kilku tysięcy złotych.

Osoby, które rozpoznają kobiety z nagrania, bądź mają jakiekolwiek informacje na ich temat, policja prosi są o kontakt pod numerami telefonów 62 76-55-730 lub 62 76-55-790. Informacje można również przekazywać całodobowo Oficerowi Dyżurnemu KMP w Kaliszu pod numerem telefonu 62 76-55-900.

Co ciekawe, w ostatnich dniach w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano szajkę, która działała tam dokładnie ten sam sposób "metodą na koc". Nie były to jednak te same osoby, które okradł staruszkę z Kalisza.