Podwójny Międzynarodowy Zlot Morsów odbędzie się w Mielnie w drugi weekend lutego. W planach dwie kąpiele, podczas których do morza wejdą morsy z całego świata. W Mielnie przybędzie też nowy mors. Rzeźba przy promenadzie wzbogaci się o nowy element.

Tegoroczny Zlot Morsów jest podwójny, bo jego organizatorzy chcą nadrobić ubiegłoroczną edycję, odwołaną z powodu pandemii.

W ramach tegorocznego największego zimowego wydarzenia nad Bałtykiem - od 10 do 13 lutego - odbędą się aż dwie Wielkie Kąpiele: jedna w sobotę, a druga w niedzielę. Tradycyjnie w samo południe do mroźnego morza wejdą morsy z całego świata.

- W 2021 roku ze względu na epidemię odwołaliśmy imprezę więc teraz łączymy 18. i 19. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Rejestracja na tegoroczne wydarzenie rozpoczęła się listopadzie ubr. Mamy potwierdzonych 6,5 tysiąca chętnych. W Biurze Zlotu - tj. w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie (ul. Lechitów 17A) będzie można jeszcze nabyć wejściówki w czasie trwania imprezy - mówi Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik prasowy urzędu miasta w Mielnie.

Uczestnictwo w tegorocznym zlocie potwierdziło 6,5 tysiąca osób. / Urząd Miasta w Mielnie /

W planie tegorocznego wydarzenia nie zabraknie znanych już morsom stałych punktów takich jak: Pałac Ślubów, Turniej Mrozoodpornych, Morsowa Stefa Chillout czyli balie i sauny ulokowane przy plaży, Akademia Młodego Morsa, Pasowanie na Morsa, Bieg Morsów na dystansie 5 km, taniec One Billion Rising, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet.

Jest też w kilka nowości. I tak 11 lutego Mielno będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w Morsowaniu. Organizatorem wydarzenia jest wielokrotny rekordzista Guinnessa i autor książki “Morsowanie. Jak świadomie obcować z zimnem" Valerjan Romanovski.

Chętni będą mieli okazję spróbować swoich sił w podobnym wyzwaniu. Pod okiem mistrza wejdą do balii z zimną wodą i zanurzą się do poziomu szyi, do momentu aż barki i ręce będą pod wodą. Zawodnicy będą mogli mieć na sobie wyłącznie stroje kąpielowe i będą startować w swoich kategoriach.

Sędziowie i ratownicy przez cały czas będą kontrolować czas przebywania w wodzie. Im będzie dłuższy, tym większa szansa na wygraną.

Udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby, które mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w morsowaniu lub certyfikat ze szkoleń Rock Balancing Ice - świadomi własnego ciała i umysłu. Dodatkowo, każdy uczestnik musi zadeklarować, że stan zdrowia pozwala mu na udział w wyczynowym przedsięwzięciu. Przed przystąpieniem do Mistrzostw wszyscy zgłoszeni zawodnicy zostaną dokładnie przebadani. 70 śmiałków już potwierdziło uczestnictwo w Mistrzostwach.

Tematem przewodnim tegorocznego edycji imprezy będą Dzieci Kwiaty w Bałtyku / Urząd Miasta w Mielnie /

Kolejną atrakcją tego Zlotu będzie Wielki Sobotni Koncert. W związku z niedawno ogłoszonymi obostrzeniami organizatorzy podjęli decyzję o nieorganizowaniu Wielkiego Balu. - Chcieliśmy jednak przygotować coś w zamian, dlatego ogłosiliśmy plenerowy koncert, który odbędzie się w sobotę w specjalnie stworzonej morsowej strefie. Na scenie wystąpią zespoły Drugi Tydzień oraz Piersi - mówi Mirosława Diwyk-Koza.

Na pewno niesamowitym wydarzeniem będą warsztaty bębniarskie na plaży, które poprowadzą Ryszard Bazarnik, dwukrotny zdobywca rekordu Guinnessa w łączeniu ludzi wspólnym graniem oraz Bartosz Gułaj, który występował na scenach w Polsce i za granicą u boku światowych gwiazd muzyki afrykańskiej. 200 bębnów zabrzmi też podczas niedzielnej parady wszystkich uczestników Zlotu.

Tematem przewodnim tegorocznego edycji imprezy będą Dzieci Kwiaty w Bałtyku. Wracamy do kolorowych lat 70-tych. Zatem będzie barwnie, wesoło i kwieciście... nawet zimą - mówi Mirosława Diwyk-Koza.

Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie organizowane są od 2004 r. Jest to największa tego typu impreza na świecie. Do tej pory nie został pobity Rekord Guinnessa w grupowym zanurzeniu w zimnej wodzie w jednym miejscu, który został ustanowiony w Mielnie najpierw w 2010 r., a następnie w 2015 r

Jesteśmy dumni, że rośnie z każdą kolejną edycją popularność zlotów morsów w Mielnie, co przekłada się na wynik uczestników wydarzenia. W 2020 r. gościliśmy 6 000 osób, które weszły razem do zimnego Bałtyku - dodaje Mirosława Diwyk-Koza.

Morsować można bez względu na wiek, a zalety z tego płynące są nieocenione. W Zlotach Morsów w Mielnie uczestniczą całe rodziny, dziadkowie, dzieci i wnuki z Polski oraz Niemiec, Szwecji, Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Sama impreza promuje zdrowy styl życia i popularyzuje nawyki prozdrowotne.

Międzynarodowe Zloty Morsów to nie tylko wspólne kąpiele w Bałtyku ale także wiele wydarzeń towarzyszących takich jak np. panele dyskusyjne z udziałem naukowców zajmujących się badaniem wpływu niskich temperatur na ludzki organizm czy znanych podróżników lub sportowców. Każdorazowo rozgrywany jest także cykl zawodów sportowych pod wspólną nazwą "Turniej Mrozoodpornych". Ponadto wpieramy także chorych i potrzebujących. W tym roku z "Muszkieterami szpiku" prowadzić będziemy zbiórkę pieniędzy na leczenie małych pacjentów z oddziałów onkologicznych - mówi Mirosława Diwyk-Koza.

Najbardziej widowiskowe wydarzenia i jednocześnie najważniejsze dla morsów to niedzielny barwny korowód ulicami miasta zakończony wspólną kąpielą w Bałtyku, podczas której jednocześnie do wody wchodzi kilka tysięcy osób.