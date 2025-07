Masz godzinę w tygodniu? To wystarczy, by pomóc, np. 10-letniej Martynie, która chciałaby, żeby ktoś ją zauważył i polubił. Właśnie ruszyła rekrutacja do Akademii Przyszłości. Ten ogólnopolski program społeczny pomaga dzieciom, które nie wierzą w siebie. Jako wolontariusz lub wolontariuszka będziesz pomagał podopiecznemu dostrzegać jego małe sukcesy i mocne strony. Zgłoś się na: www.akademiaprzyszlosci.org.pl i pomóż konkretnemu dziecku uwierzyć w siebie.

/ Akademia Przyszłości /

"Czas spędzony w Akademii wraz z moją podopieczną pokazał mi, że nie żyjemy tylko dla siebie i że niewiele trzeba, żeby w codziennym trudnym życiu znaleźć chwilę na zrobienie czegoś dobrego i by dać komuś czas, czyli coś, czego wszystkim nam brakuje" - mówi wolontariuszka Agnieszka.

Akademia Przyszłości - ogólnopolski program społeczny

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który działa od ponad 20 lat. Co roku angażuje ok. 2000 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy spotykają się jeden na jeden z niepewnymi siebie dziećmi. Jedno z tych dzieci potrzebuje Ciebie - osoby, która podaruje mu godzinę tygodniowo. Stając się częścią Akademii, działasz tam, gdzie realnie jest potrzebna pomoc.

Czas na wolontariat?

Tylko 5% Polaków angażuje się w wolontariat. Dlaczego? Uważają, że nie wystarczy im na to czasu. Przykłady setek osób z Akademii Przyszłości pokazują, że można mieć czas: na pracę, rodzinę, przyjaciół, przyjemności, pasję, a także na wolontariat.

"Warto brać udział w Akademii Przyszłości z tego względu, że jest to duża satysfakcja. Praca z dzieckiem jeden na jeden, bo tak wyglądają te zajęcia, sprawia, że widzę efekty mojej pracy. I to daje ogromną satysfakcję, że drobny wysiłek z mojej strony i uwaga skierowana na dziecko faktycznie przynoszą duże efekty. Tym bardziej że często słyszę od mojego podopiecznego, że nie może się doczekać następnych zajęć ze mną, więc to jest bardzo duża satysfakcja" - mówi wolontariusz Arek.

Dołącz do wolontariatu na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i wspieraj dziecko, które nie wierzy w siebie.

Dzieci z Akademii Przyszłości

Masz czas? Bo 10-letnia Martyna chce, żeby ktoś ją zauważył. I polubił. "W szkole mam swoje zakamarki. Ścianka przy szatni, kąt przy szafie w klasie - skradam się i trochę chowam, żeby tylko nie zwracać na siebie uwagi. Boje się, że znowu zrobię coś źle i wszyscy tylko będą się śmiać" - mówi podopieczna Akademii Przyszłości. A 12-letni Igor szuka kogoś, kto w niego uwierzy. "Najwięcej radości sprawia mi, kiedy ktoś powie mi coś miłego. Ale niby za co? Jestem beznadziejny, we wszystkim" - mówi chłopiec. Z jakimi trudnościami mierzą się dzieci z Akademii Przyszłości:

brak wiary w siebie - 57% podopiecznych,

problemy z koncentracją - 57%,

trudności w relacjach z rówieśnikami - 37%,

nieśmiałość - 35%,

niska motywacja do nauki - 33%.

Te liczby pokazują, jak bardzo potrzebne jest indywidualne wsparcie i budowanie pewności siebie - krok po kroku.

Co robią wolontariusze w Akademii Przyszłości?

spotykają się z dzieckiem na godzinę tygodniowo np. w szkole lub placówce partnerskiej,

pomagają podopiecznemu dostrzegać małe sukcesy i wpisywać je do Indeksu Sukcesów.

Przed rozpoczęciem spotkań wolontariusze biorą udział w szkoleniu, podczas którego poznają metody pracy z dziećmi, otrzymują gotowe scenariusze zajęć i dostęp do sprawdzonych materiałów. Na każdym etapie mogą liczyć na wsparcie zespołu Akademii oraz konsultacje z ekspertami programu.

To co, masz czas? Rozwiej obawy

"To co, masz czas? Obawa, która najczęściej pojawia się wśród naszych kandydatów i kandydatek na wolontariuszy, dotyczy zobowiązania, które trwa przez cały rok. Natomiast tak naprawdę to jest jedna godzina w tygodniu i już ona w życiu dziecka robi kolosalną różnicę. Przykładem takich dzieci może być 11-letni Karol, który dzięki uczestnictwie w Akademii Przyszłości i spotkaniu z wolontariuszem mógł uwierzyć w siebie i dowiedzieć się, o czym marzy i w jaki sposób będzie mógł spełniać swoje marzenia w przyszłości, ponieważ chce zostać piłkarzem. Innym dzieckiem jest 10-letnia Zuzia, która uwierzyła, że może być lubiana i może mieć pierwszą koleżankę w klasie" - mówi Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Akademii Przyszłości i dodaje: "Ty jako wolontariusz, jako wolontariuszka, nie będziesz sam. Przygotujemy cię do pełnionej roli. Czy to podczas spotkania stacjonarnego, czy szkolenia online. I będziemy dla ciebie wsparciem przez cały rok szkolny pracy z dzieckiem".

Jak dołączyć do wolontariatu?

Proces rekrutacyjny co roku rozpoczyna się na początku lipca i trwa do października. Im wcześniej się zapiszesz, tym więcej czasu masz na przygotowanie, by już od października rozpocząć pracę z dzieckiem. Poznaj przebieg rekrutacji - krok po kroku:

wysyłasz zgłoszenie, wybierając szkołę z listy na stronie Akademii: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/, w której chcesz spotykać się z podopiecznym lub podopieczną;

czekasz na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na rozmowę online;

po pomyślnie zakończonej rekrutacji, zostaniesz poproszony o zaświadczenie o niekaralności oraz sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem);

następnie podpiszesz umowę;

bierzesz udział we wdrożeniach, przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii;

planujesz swój czas na spotkania z jednym, wyjątkowym dzieckiem.





Akademii Przyszłości w liczbach

Akademia Przyszłości współpracuje z niemal 250 szkołami w prawie 80 miastach w całej Polsce, tworząc przestrzeń do rozwoju, rozmowy i budowania pewności siebie. W zeszłorocznej edycji do Akademii zostało zrekrutowanych niemal 2000 dzieci, które otrzymały indywidualne wsparcie w odkrywaniu swojego potencjału.

Ostatnią edycję Akademii Przyszłości ukończył m.in. Karol. To 10-latek i, jak twierdzi, przyszły gracz lub pracownik banku. Brak pewności siebie sprawiał jednak, że szybko się zniechęcał i rezygnował z dokończenia rozpoczętych zadań. A co to za gracz, który kończy grać w połowie misji? Karol bał się porażek, dzięki Akademii i swojemu wolontariuszowi zrozumiał, że nic nie przychodzi w życiu szybko i łatwo. "Porażki są czymś normalnym" - mówi z akceptacją.

W ostatniej edycji podopiecznym Akademii towarzyszyło ponad 1800 zaangażowanych wolontariuszy i wolontariuszek, którzy co tydzień poświęcali im swój czas. W tym okresie odbyło się niemal 40 tysięcy spotkań dzieci z wolontariuszami - każde z nich to kolejny krok w stronę większej wiary w siebie.

