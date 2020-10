​W Polsce wciąż wykonuje się za mało przeszczepów. Główną przyczyną jest ograniczona liczba narządów przekazywanych do przeszczepów. Jeśli chodzi o wskaźnik liczby dawców na milion pacjentów, to w Polsce wynosi on 14,5, a np. w Hiszpanii 47, a na Chorwacji 33.

