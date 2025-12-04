"Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zagrożony bankructwem i pozostaje wypłacalny" - zapewnił premier Donald Tusk podczas Szczytu Medycznego "Bezpieczny Pacjent" w Warszawie. Szef rządu podkreślił, że NFZ jest jednym z najbardziej rzetelnych płatników w Polsce i realizuje swoje zobowiązania wobec placówek medycznych. "Wszystkich problemów nie rozwiążemy, nie ma takich pieniędzy, struktur, narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić 100 proc. oczekiwań" - dodał szef rządu.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwa Szczyt Medyczny "Bezpieczny Pacjent". W wydarzeniu biorą udział premier Donald Tusk, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz przedstawiciele kierownictwa resortu zdrowia. Głównym tematem spotkania jest kondycja finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz bezpieczeństwo pacjentów.

NFZ wypłacalny i rzetelny

Premier Donald Tusk stanowczo zdementował pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwym bankructwie NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem i jest wypłacalny - zapewnił szef rządu. Podkreślił również, że Fundusz jest rzetelnym płatnikiem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec podmiotów medycznych.

Tusk zaznaczył też, że NFZ nie tylko terminowo reguluje płatności wynikające z zawartych umów, ale również realizuje płatności za tzw. świadczenia nielimitowane. Te płatności zostaną zrealizowane - zapewnił premier, odnosząc się do obaw placówek medycznych o finansowanie usług przekraczających określone limity.

Premier przyznał, że co roku pojawiają się trudności związane z wykonywaniem świadczeń limitowanych. Zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, które poprawią sytuację i zapewnią większą stabilność finansową placówkom medycznym.

"Dobro pacjenta"

Premier zaznaczył, że dla rządu najważniejsze jest dobro pacjenta. Chciałbym, żeby ta teza nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna przez kogokolwiek - powiedział i dodał, że bardzo dużo emocji budzi kwestia zasobów finansowych, kondycji finansowej NFZ-u i jej konsekwencje.

Jak zaznaczył, jeśli rząd szuka różnych sposobów, by mądrzej i lepiej wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, to nie po to, żeby "napuszczać kogoś na kogoś, żeby budować atmosferę konfliktu, żeby kogokolwiek upokarzać".

Ocenił, że rozmowa o zdrowiu i o bezpieczeństwie pacjentów powinna być odizolowana od emocji i konfliktów politycznych. Jak wskazywał, chodzi o to, by maksymalnie skoncentrować się na konkretnych rozwiązaniach, a nie obrzucaniu się nawzajem odpowiedzialnością.