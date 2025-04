W sklepach w całej Polsce trwa Wielkanocna Zbiórka Żywności, organizowana przez Banki Żywności. To wyjątkowa okazja, by wspólnie wesprzeć osoby w trudnej sytuacji życiowej. W akcję, która odbywa się w dniach 4-5 kwietnia, zaangażowanych jest kilka tysięcy sklepów w całym kraju.

/ Shutterstock

Według raportu Poverty Watch, w 2023 roku około 2,5 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, w tym 522 tys. dzieci i 430 tys. seniorów.

Produkty zebrane podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności trafią do rodzin wielodzietnych, seniorów, osób bezrobotnych, w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami oraz wychodzących z nałogów.

Świąteczna Zbiórka Żywności odbywa się w dniach 4-5 kwietnia. W akcji bierze udział kilka tysięcy wolontariuszy. To uczniowie szkół podstawowych, członkowie i podopieczni organizacji partnerskich.

Dzielenie się jedzeniem to piękny gest empatii i wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują - podkreśla Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności i Przewodnicząca Rady Banku Żywności w Krakowie. Dzięki hojności darczyńców oraz współpracy z organizacjami pomocowymi możemy skutecznie docierać do osób w najtrudniejszej sytuacji i zapewnić im niezbędne wsparcie. Każdy przekazany produkt to realna pomoc i dowód na to, że razem możemy przeciwdziałać niedożywieniu i wykluczeniu społecznemu - dodaje.

Jak można pomóc?

Podczas zbiórki żywności wolontariusze będą zachęcać klientów do przekazywania darów do specjalnie oznaczonych koszy ustawionych za linią kas.

Szczególnie wartościowe są produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, słodycze.

Pełna lista sklepów uczestniczących w zbiórce dostępna jest na stronie: https://zbiorkazywnosci.pl/zbiorka-w-sklepach.

Osoby, które nie mogą osobiście wziąć udziału w zbiórce, mogą wesprzeć akcję poprzez charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl.

Środki zebrane w ten sposób pozwolą Bankom Żywności na zakup i przekazanie żywności najbardziej potrzebującym.

Rok temu podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności udało się wspólnie zebrać 35 357,36 kg produktów.