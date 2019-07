W najbliższą sobotę - 6 lipca, odbędzie się kolejny trening do Kraków Business Run 2019. Zaproszeni są wszyscy, bez względu na zgłoszenie do biegu. Spotkanie zakończone śniadaniem poprowadzi olimpijczyk i trener Grzegorz Sudoł, a towarzyszyć będzie mu fizjoterapeuta z Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Na bezpłatne trenowanie na krakowskich Błoniach zaprasza Fundacja Poland Business Run oraz firma AirHelp.

Bieg Kraków Business Run 2019 odbędzie się 8 września i w tym roku weźmie w nim udział rekordowa liczba 7,5 tys. osób. W przygotowaniach do startu pomogą spotkania treningowe pod hasłem "Śniadania Biegowe z AirHelp", które odbędą się w soboty: 6 i 20 lipca oraz 3 i 17 sierpnia. To spotkania otwarte, także dla osób niezgłoszonych do Kraków Business Run.

Uczestnicy spotykają się o 9:30 pod Halą 100-lecia Cracovii przy al. Focha 40, by stamtąd wspólnie przejść na trening na Błoniach zakończony lekkim śniadaniem. Na najbliższym spotkaniu 6 lipca (oraz 3 sierpnia) obecny będzie fizjoterapeuta z Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, który przeprowadzi bezpłatne konsultacje, opowie jak unikać kontuzji czy prawidłowo rozciągać mięśnie.

Spotkania prowadzi dr Grzegorz Sudoł, trzykrotny olimpijczyk, trener klasy I pracujący w Klubie AZS AWF KRAKÓW MASTERS, obecnie startujący w biegach i triathlonie oraz pełniący rolę koordynatora przygotowań do całorocznych imprez biegowych w Krakowie. Dzięki jego doświadczeniu odbywające się co 2 tygodnie treningi to, oprócz aktywności sportowej, także teoretyczne przygotowanie do startu w zawodach.

Podczas każdego spotkania postaram się poruszyć inną kwestię, m.in. zalecaną intensywność treningów, technikę biegu czy prawidłowe odżywianie. W związku z tym, że przygotowujemy się do biegu w formie sztafety, uczestnicy poznają także specyfikę tego typu zawodów, dowiedzą, jak zachować się w strefie zmian czy prawidłowo ustawić. Podczas śniadań będzie też czas na zadanie pytań i rozmowę o planach treningowych - mówi trener Grzegorz Sudoł. Na najbliższym treningu, już w sobotę 6 lipca, wprowadzimy elementy siły biegowej, czyli podbiegi. Tradycyjnie po wysiłku fizycznym na wszystkich uczestników będzie czekało lekkie śniadanie - dodaje.

Na spotkania treningowe zaprasza Fundacja Poland Business Run oraz krakowski oddział AirHelp, największej firmy z branży TravelTech. Organizacje połączyły siły i zapewnią uczestnikom profesjonalne treningi zwieńczone śniadaniami, a AirHelp w imieniu każdej osoby obecnej na treningu wpłaca 1 zł na rzecz podpiecznych Fundacji. By pomóc, wystarczy więc wziąć udział w spotkaniu!

Z 65-osobowego zespołu krakowskiego AirHelp aż 20 osób połączonych w 4 drużyny zgłosiło się do Kraków Business Run 2019. Część z nich to zapaleni biegacze, inni dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem. Firma postanowiła pomóc w przygotowaniach nie tylko swoim pracownikom, ale wszystkim chętnym osobom, które startują w sztafecie.

Spotkania są otwarte dla wszystkich biegaczy, a ich formuła zakłada solidne przygotowanie zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i dla osób doświadczonych, które pod opieką trenera mogą osiągnąć lepsze wyniki.