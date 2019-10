Emil B. podejrzany o śmiertelne zranienie nożem 16-letniego kolegi w szkole w warszawskim Wawrze będzie odpowiadał jak dorosły - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Taką decyzję podjął dziś sąd.

Policjant przed szkołą, na terenie której doszło do ataku (zdj. arch.) / Paweł Supernak / PAP



Uzasadnienie decyzji sądu ma być sporządzone w ciągu dwóch tygodni. Na razie sąd ogranicza się do stwierdzenia, że spełnione zostały warunki kodeksu, by 15-latek odpowiadał przed prokuraturą, czyli jak dorosły.



Stopień rozwoju i warunki i właściwości osobiste pozwalały na pociągnięcie go do odpowiedzialności na zasadach ogólnych - mówił sędzia Marcin Kołakowski, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.



Do ataku w warszawskiej szkole podstawowej im. Króla Maciusia I w warszawskim Wawrze doszło 10 maja w czasie przerwy. Napastnik i ofiara chodzili do innych klas. Nieoficjalnie mówiło się, że uczniowie pokłócili się o długi za dopalacze.

Po zabójstwie prokuratura zwróciła się do sądu o to, by to ona prowadziła śledztwo wobec nieletniego. Sąd na to przystał, jednak zażalenie złożyła rodzina napastnika. Teraz sąd to zażalenie odrzucił, więc sprawa wraca do prokuratury.