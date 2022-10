Toruńska kuria ma zapłacić 600 tys. zł ofierze księdza pedofila — orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Były ksiądz Jarosław P. został prawomocnie skazany na 3 lata więzienia za wykorzystywanie seksualnie Mariusza Milewskiego.

Mariusz Milewski na zdjęciu z marca 2020 roku / Tytus Żmijewski / PAP

Mariusz Milewski (zgadza się na podawania pełnych danych osobowych) ma dziś 31 lat. Do wykorzystywania seksualnego przez księdza dochodziło, gdy był ministrantem.

Mężczyzna domagał się od kurii miliona złotych.

"Przyjąłem ten wyrok z dużą ulgą, gdyż ten prawie 11-letni etap mojego życia się już zakończył. Ciężar spadł z serca, jest dużo lżej. Kuria toruńska uniewinniła księdza Jarosława, później sąd państwowy go skazał, a dziś potwierdza winę i nakazuje kurii wypłacić zadośćuczynienie. To też sygnał dla innych ofiar, aby walczyć o sprawiedliwość, chociaż trwa to bardzo długo, bo w moim przypadku 11 lat" - powiedział po wyjściu z sali rozpraw Milewski.

Na stronie kurii pojawił się komunikat w tej sprawie.

"W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie o zadośćuczynienie p. Mariuszowi Milewskiemu za krzywdę wykorzystywania seksualnego przez duchownego diecezji toruńskiej, (...) biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie" - napisano w oświadczeniu.

Obie strony postępowania nie przesądziły, czy będą składały w tej sprawie apelację.