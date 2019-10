Od 15 czerwca do końca września ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego byli wzywani do 613 wypadków. W analogicznym okresie ubiegłego roku w Tatrach było 367 wypadków. Ten sezon można zaliczyć do najbardziej tragicznych - ocenił ratownik TOPR Andrzej Maciata.

