Szef "Solidarności" Piotr Duda skrytykował nominację Jarosława Gowina na ministra rozwoju i pracy. "To jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i PiS zrobiło to Solidarności" – oświadczył. Ocenił, że Jarosław Gowin to skrajny liberał. Dodał, że jego nominacja jest krokiem w kierunku konfliktu z "Solidarnością".

REKLAMA