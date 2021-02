​"W kryzysie 2008-2009 w PO głosili, że są odporni na dramatyczne wezwania ze strony kół gospodarczych na stymulowanie gospodarki. Ich powrót do władzy to prosty przepis na kryzys, a nie na jego zwalczenie" - tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do sobotniej prezentacji przez Platformę Obywatelską "Recepty na kryzys".

