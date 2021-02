"My jako Warmia i Mazury zawsze jesteśmy postrzegani jako zaścianek Polski. Odczytujemy to w ten sposób, że ktoś musiał być tym kozłem ofiarnym. W związku z tym wskazano na te najbardziej spokojne, najbardziej ubogie. To skandal" - grzmią właściciele hotelów z tego regionu i zapowiadają pozwy zbiorowe przeciwko państwu. Przedsiębiorcy chcą w ten sposób uzyskać odszkodowania za obostrzenia, które od soboty ponownie będą obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim.

