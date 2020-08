Stołeczni policjanci kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników. Do sprawy zatrzymano trzecią osobę - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Jak przekazała KSP, stołeczni funkcjonariusze kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, w tym pomnika Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. "Do sprawy zatrzymano trzecią osobę. Dzisiaj planowane są dalsze czynności" - poinformowała KSP.

Wcześniej rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak podawał, że stołeczni policjanci zatrzymali pierwsze osoby w związku ze znieważeniem warszawskich pomników . "Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają. Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu" - informował rzecznik KSP.

Dwie osoby usłyszały zarzuty

Stołeczna policja postawiła zarzuty dwóm osobom w związku ze znieważeniem warszawskich pomników - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że policja kontynuuje czynności, po których wykonaniu zatrzymane osoby zostaną zwolnione.

Jak informowała wcześniej KSP, stołeczni funkcjonariusze kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, w tym pomnika Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża.

"W tym przypadku na bieżąco są prowadzone czynności procesowe. Pierwszym dwóm osobom zarzuty zostały już postawione. Dzisiaj będą kontynuowane dalsze czynności" - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Marczak dodał, że również dzisiaj policja planuje zakończenie prowadzonych czynności i zwolnienie zatrzymanych osób do domów. Podkreślił jednocześnie, że policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

"Zachęcam wszystkich, do większej rozwagi w komentarzach. Jako policja prowadzimy czynności nie dlatego, że ktoś powiesił flagę, ale dlatego, że obraził tym czynem uczucia religijne i znieważył m.in. pomnik Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża" - zaznaczył Marczak.

Rzecznik - odpowiadając na zarzuty o to, że zatrzymanie to sprawa polityczna - podkreślił, że "to sprowadzenie całej sprawy tylko do flagi czyni z niej polityczną. Bo nie uwzględnia osób, które tymi czynami zostały urażone".

"Co najmniej dzień więzienia za tęczową flagę na figurze Chrystusa"

"To nie jest kwestia powieszenia flagi na pomniku, tylko kwestia obrazy uczuć religijnych. Na figurze Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dokonano profanacji. To zakrycie twarzy Chrystusa chustą, powieszenie flagi. To jest symbol religijny, dla wielu osób było to bolesne doświadczenie" - tak Marcin Ociepa mówił w RMF FM o zawieszeniu na figurze Chrystusa w Warszawie tęczowej flagi.

"Uważam, że za tego typu działania nie należy się grzywna, tylko przynajmniej jeden dzień więzienia. Po to, żeby wskazać, że w państwie polskim nie ma przyzwolenia dla tego typu działania, które było wyjątkowo nie na miejscu" - podkreślił.

Zapytany natomiast przez dziennikarza RMF FM Pawła Balinowskiego o plakat wyborczy Andrzeja Dudy, który tuż przed II turą wyborów prezydenckich pojawił się na słynnym krzyżu na Giewoncie, Ociepa stwierdził, że plakat "absolutnie nie powinien" się tam znaleźć, ale równocześnie ocenił, że to "zdecydowanie inna historia", a ten, kto plakat zawiesił, popełnił "głupstwo".



Cała rozmowa z Marcinem Ociepą do zobaczenia i posłuchania.





Tęczowe flagi na warszawskich pomnikach

W ub. tygodniu w nocy z wtorku na środę na warszawskie pomniki nałożono tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

"To jest szturm. To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać. Tak długo, jak będą się bać trzymać Cię za rękę. Tak długo, aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności - ta tęcza. Tak długo, jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie ‘niestosowna’, tak długo uroczyście przyrzekamy prowokować" - napisano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jeszcze w ub. środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tymi zdarzeniami.

Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, postępowanie ws. obrazy uczuć religijnych i znieważenia pomników poprzez nałożenie na nie tęczowych flag i masek z symbolem anarchistycznym prokuratura wszczęła w ub. czwartek.

Tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego umocowano m.in. na figurze Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Policja dostała też zgłoszenia o zdarzeniach dotyczących pomników: Mikołaja Kopernika, Jana Kilińskiego, Wincentego Witosa oraz Syrenki Warszawskiej.