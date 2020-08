"Uważam, że za tego typu działania nie należy się grzywna, tylko przynajmniej jeden dzień więzienia" - tak zawieszenie na figurze Chrystusa w Warszawie tęczowej flagi skomentował w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceszef MON, poseł Porozumienia Marcin Ociepa. Równocześnie ocenił, że ktoś, kto na krzyżu na Giewoncie zawiesił plakat wyborczy Andrzeja Dudy, popełnił "głupstwo".

Wideo youtube

"To nie jest kwestia powieszenia flagi na pomniku, tylko kwestia obrazy uczuć religijnych. Na figurze Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dokonano profanacji. To zakrycie twarzy Chrystusa chustą, powieszenie flagi. To jest symbol religijny, dla wielu osób było to bolesne doświadczenie" - tak Marcin Ociepa mówił w RMF FM o zawieszeniu na figurze Chrystusa w Warszawie tęczowej flagi.

"Uważam, że za tego typu działania nie należy się grzywna, tylko przynajmniej jeden dzień więzienia. Po to, żeby wskazać, że w państwie polskim nie ma przyzwolenia dla tego typu działania, które było wyjątkowo nie na miejscu" - podkreślił.

Zapytany natomiast przez dziennikarza RMF FM Pawła Balinowskiego o plakat wyborczy Andrzeja Dudy, który tuż przed II turą wyborów prezydenckich pojawił się na słynnym krzyżu na Giewoncie, Ociepa stwierdził, że plakat "absolutnie nie powinien" się tam znaleźć, ale równocześnie ocenił, że to "zdecydowanie inna historia", a ten, kto plakat zawiesił, popełnił "głupstwo".

"Krzyż na Giewoncie ma trochę inny wymiar, ale generalnie to jest absolutnie obrazek, którego wolałbym nie oglądać" - stwierdził poseł Porozumienia.

Dopytywany natomiast, czy i w tym przypadku domagałby się kary co najmniej jednego dnia więzienia, odparł: "Czymś innym jest zakrycie w taki sposób, żeby okazać brak szacunku danemu pomnikowi, w tym przypadku (figurze) Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, (...) a czymś innym jest wykorzystanie krzyża na Giewoncie do ekspozycji politycznej. Ani jednego, ani drugiego nie pochwalam, aczkolwiek z krzyżem to zdecydowanie inna historia".

"Ci, którzy powiesili ten banner na krzyżu na Giewoncie, moim zdaniem popełnili głupstwo, ale nie chcieli sprofanować symbolu religijnego, nie chcieli mu okazać braku szacunku - zupełnie w przeciwieństwie do tych działaczy LGBT w Warszawie" - podkreślił Marcin Ociepa.