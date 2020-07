W związku z budową wiaduktu na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie) pojawią się kolejne ograniczenia w ruchu. W nocy ze środy na czwartek w tym miejscu czasowo będzie wstrzymywany ruch w obu kierunkach.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

O utrudnieniach dla kierowców związanych z prowadzonymi pracami przy kompleksowej przebudowie autostrady A1 poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski. Chodzi o powstający odcinek "A" pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski.

"Jego wykonawca - firma Budimex informuje, że w nocy ze środy na czwartek należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu. Prace są związane z montażem instalacji pod wiaduktem na drodze powiatowej Pieńki-Lutosławice na 339. kilometrze drogi" - przekazał.

To okolice Piotrkowa Trybunalskiego.



Zalewski dodał, że zaplanowane przez drogowców prace będą wymagały kilkukrotnego wstrzymania ruchu w obu kierunkach, każdorazowo do 15 minut. Roboty mają rozpocząć się w środę 22 lipca o godz. 19 i potrwać przez całą noc, do czwartku do godz. 6.



Odcinek autostrady A1, na którym będzie wstrzymywany ruch, można ominąć alternatywną trasą. Jadąc od Łodzi należy na węźle Tuszyn zjechać na DK 12/91, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Północ i w tym miejscu wjechać na S8, a następnie dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie można wrócić na autostradę A1.



Z kolei jadąc z Katowic należy na węźle Piotrków Trybunalski Zachód skręcić w prawo na S8 w kierunku Warszawy, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Północ, a następnie zjechać na DK 12/91, dojechać do węzła Tuszyn, i dalej powrócić na A1.