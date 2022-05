"Ponad 240 mln złotych trafi do gmin uzdrowiskowych w ramach przeznaczonej dla nich edycji Programu Inwestycji Strategicznych" - ogłosił w Ustce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Dofinansowanie otrzyma 49 gmin, które wnioskowały o takie wsparcie.

Paweł Szefernaker / Leszek Szymański / PAP

Szefernaker przypomniał, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwał do 11 marca. W edycji "Polskie Uzdrowiska" samorządy mogły złożyć dwa wnioski - jeden do 2 mln złotych i jeden do 5 mln złotych. Dofinansowanie może wynieść do 98 procent wartości inwestycji, wymagany wkład własny gminy to 2 procent.

Gminy uzdrowiskowe, które złożyły wnioski do funduszu inwestycji strategicznych, otrzymały z tego dodatkowego rozdania ponad 240 milionów złotych - poinformował wiceminister. Jak zaznaczył, to dofinansowanie trafi do 49 gmin, które o nie wnioskowały.

Wiceszef MSWiA, tłumacząc konieczność wsparcia tych gmin, wskazywał na ich straty z powodu pandemii Covid-19. Do gmin w związku z lockdownem nie docierały podatki wynikające np. z opłaty uzdrowiskowej. Gminy uzdrowiskowe w latach 2020-2021 miały duże straty związane właśnie z brakiem tych opłat, które na co dzień są w ich budżetach - zaznaczył.

Szefernaker zapowiedział ponadto, że kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczoną dla wszystkich samorządów, rząd planuje rozstrzygnąć na przełomie maja i czerwca, a edycję dla gmin popegeerowskich - w drugiej połowie czerwca.