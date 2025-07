​Z meldunków, jakie otrzymaliśmy od wojewodów i służb wynika, że jesteśmy gotowi do wprowadzenia od północy tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak w trackie niedzielnej konferencji prasowej. Podkreślił, że jest to działanie konieczne, by "zapewnić szczelność naszych granic".

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak / Tomasz Gzell / PAP W konferencji prasowej szefa MSWiA wzięli też udział wiceministrowie resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk, komendant główny SG gen. dyw. Robert Bagan, a także komendant główny policji nadinsp. Marek Boroń. Kontrole na granicy. Szef MSWiA zapewnia: Jesteśmy gotowi Siemoniak podkreślił w niedzielę, że Polska jest gotowa, by od północy wprowadzić tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów, 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest w pełnej gotowości, by od północy przystąpić do działań - wskazał szef resortu MSWiA. Zapewnił, że służby będą starały się, by kontrole były jak najmniej dotkliwe i odczuwalne. Ich wprowadzenie jest konieczne, by zapewnić absolutną szczelność naszych granic w walce z nielegalną migracją - wskazał. Siemoniak zaapelował do Polaków Zaapelował też do Polaków o wsparcie dla funkcjonariuszy straży granicznej i policji. Oni reprezentują polskie państwo, tylko oni mogą kontrolować granice, tylko oni mogą kontrolować obywateli - podsumował szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. W nocy z niedzieli na poniedziałek ruszą tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Na granicy polsko-niemieckiej będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.