1,6 mln zł od wojewody mazowieckiego na doraźną pomoc dla pogorzelców otrzymał ratusz w Ząbkach – podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Władze miasta uruchomiły procedury przyjmowania wniosków o pomoc. W sobotę mieszkańcy mogą składać dokumenty w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej 2 w godzinach od 8 do 16. W czwartek doszło tam do dramatycznego pożaru, ogień rozprzestrzenił się na bloki mieszkalne. Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, najpewniej jeszcze dziś część pogorzelców będzie mogła wejść do swoich mieszkań, by móc zobaczyć czy coś ocalało z ich dobytku.