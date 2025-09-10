W nocy z wtorku na środę polskie siły powietrzne zostały postawione w stan najwyższej gotowości bojowej. Minister obrony narodowej poinformował, że samoloty myśliwskie użyły uzbrojenia przeciwko niezidentyfikowanym obiektom, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Trwają intensywne poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów, w które zaangażowane są Wojska Obrony Terytorialnej. Polska pozostaje w stałym kontakcie z dowództwem NATO.

W godzinach porannych polskie systemy obrony powietrznej wykryły niezidentyfikowane obiekty, które przekroczyły granicę państwową. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, natychmiast podjęto działania mające na celu neutralizację zagrożenia. W operacji uczestniczą zarówno siły powietrzne, jak i jednostki naziemne. Samoloty bojowe zostały poderwane i użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji - poinformował w komunikacie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ministerstwo Obrony Narodowej apeluje do mieszkańców, aby w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie zbliżali się do nich i nie podejmowali żadnych prób ich zabezpieczenia na własną rękę. Każde takie znalezisko należy niezwłocznie zgłosić na policję lub odpowiednim służbom.

Aktywacja Wojsk Obrony Terytorialnej

W związku z możliwością upadku fragmentów zestrzelonych obiektów na terytorium Polski, aktywowano Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT prowadzą naziemne poszukiwania szczątków dronów oraz innych elementów, które mogły spaść na tereny zamieszkane lub niezabudowane. Celem tych działań jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz zapobieżenie ewentualnym zagrożeniom dla ludności cywilnej.