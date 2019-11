We wtorek dwaj chłopcy wpadli do zbiornika przeciwpożarowego. Zostali wydobyci przez strażaków i przewiezieni do szpitala. Podczas reanimacji na miejscu wypadku nie udało się przywrócić akcji serca obu nastolatków. W szpitalu zostaną podłączeni do specjalistycznej aparatury.

