Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Zagrzmi i popada w piątek oraz w sobotę. W niedzielę - lokalnie - pogoda uspokoi się. Dziś burzowo będzie na Ziemi Łódzkiej, w Świętokrzyskiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Kujawach, Pomorzu, Śląsku oraz w Małopolsce.

Synoptycy ostrzegają przed burzami / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwości wystąpienia burz z gradem w czterech województwach: małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i podkarpackim. Obowiązują one do godz. 21 w piątek. W najbliższych godzinach mogą być jednak wydane ostrzeżenia dla kolejnych województw.



Jak podaje IMGW, burzowe chmury pojawią się również w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Według prognoz ostrzeżeń, burze z gradem wystąpią dziś także na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej oraz w Wielkopolsce.



Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. W południowych i wschodnich województwach pojawią się przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza m.in. w woj. małopolskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim do 28 st. C w warmińsko-mazurskim i mazowieckim.



Prognoza na piątek / INTERIA.PL

W sobotę zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże. W całej Polsce można spodziewać się burz, a w woj. pomorskim i zachodniopomorskim - burz z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C w zachodnich województwach do 28 st. C na Podlasiu i Mazowszu.

Prognoza na sobotę / INTERIA.PL

W niedzielę zachmurzenie będzie mniejsze, przez większą część dnia ma być słonecznie. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu do 26 st. C w woj.: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i dolnośląskim. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się tylko w woj. podkarpackim.



Prognoza na niedzielę / INTERIA.PL

Planujesz wyjazd? Sprawdź prognozę pogody na najbliższy weekend!