W Helu rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe dowódcy Marynarki Wojennej w okresie II RP i dowódcy Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku, admirała Józefa Unruga i jego żony Zofii. Ich szczątki przypłynęły z Francji do Polski w niedzielę na pokładzie okrętu ORP Kościuszko.

W poniedziałek rano w helskim kościele pw. Bożego Ciała, gdzie wystawiono trumny, odbędzie się msza święta.

Trumna ze szczątkami admirała Józefa Unruga przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych / Adam Warżawa / PAP

Po niej zaplanowano uroczystości przy Pomniku Obrońców Helu. Następnie trumny ze szczątkami admirała i jego żony zostaną przetransportowane na pokładzie jednego z okrętów Marynarki Wojennej do Gdyni i przeniesione w uroczystym kondukcie pogrzebowym do Kościoła Garnizonowego MW pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie zostaną wystawione w oczekiwaniu na zaplanowany na wtorek państwowy pogrzeb.

Szczątki admirała i jego żony spoczną w Kwaterze Pamięci na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej.

Okręt szkolny polskiej Marynarki Wojennej ORP Iskra wpłynął do portu w Gdyni 30 września razem z fregatą rakietową ORP Gen. T. Kościuszko ze szczątkami adm. Józefa Unruga i jego żony na pokładzie. / Marcin Gadomski / PAP

Posłuchaj rozmowy reportera RMF FM Kuby Kaługi z komandorem podporucznikiem Piotrem Adamczykiem z Centrum Operacji Morskich, Dowództwa Komponentu Morskiego, zarazem pasjonatem historii Marynarki Wojennej





Admirał Józef Unrug, zmarł w 1973 roku we Francji i został pochowany na cmentarzu w Montresor, gdzie - siedem lat później, spoczęła też jego żona Zofia. Przed dwoma laty Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podjęło starania o sprowadzenie do Polski prochów małżonków. W ostatnim czasie szczątki zostały ekshumowane i przewiezione do francuskiego portu wojennego w Breście, skąd - na pokładzie fregaty ORP Kościuszko, przetransportowano je do kraju. W ostatnich dniach, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka, wiceadmirał Józef Unrug został mianowany na stopień admirała floty.

Józef Unrug urodził się w 1884 r. w Brandenburgu niedaleko Berlina jako Joseph Michael Hubert von Unruh, syn pruskiego oficera. W I wojnie światowej służył w cesarskiej marynarce wojennej. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu kapitana marynarki, admiralski awans otrzymał w 1932 r. W 1939 r. dowodził obroną wybrzeża, które poddało się jako jedno z ostatnich miejsc.

Był jeńcem kilku oflagów. Po uwolnieniu w 1945 r. uczestniczył w likwidacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żył na emigracji w Wielkiej Brytanii i Francji.

(j.)