Policjanci z Warszawy zatrzymali 19-latka, który z pistoletu pneumatycznego strzelił do byłego współlokatora. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a napastnik do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Strzelił koledze w twarz z pistoletu pneumatycznego /Jacek Skóra /RMF FM

