Minimum dwie minuty powinni gotować wodę mieszkańcy Iławy, którzy chcą przygotować z niej posiłek dla małych dzieci oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością. Wszystko przez zanieczyszczenie wody. Miejscowy sanepid przebadał wodę z wodociągu iławskiego i stwierdził w niej podniesioną liczbę mikroorganizmów.

Woda w Iławie gorszej jakości / www.pixabay.com / Internet

Specjalne zalecenia wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie w związku z pogorszeniem jakości wody dostarczanej wodociągami do miejscowości: Iława, część Dziarn, Karaś, Radomek, Stradomno, Szeplerzyzna, Wikielec osiedle. Stwierdzono tam podwyższoną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Sanepid sugeruje jednak, by wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat dwóch gotować przez minimum dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. To samo dotyczy osób ze znacznie obniżoną odpornością np. po chemioterapii czy transplantacji.

Odbiorcy wody będą na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody. Sytuacja ma poprawić się do końca lutego.