Strażnicy Graniczni ustalają sprawców przemytu 9 tys. paczek papierosów o wartości ponad 134 tys. zł, które funkcjonariusze odnaleźli w pobliżu Bugu - poinformował rzecznik NOSG.

Przejęte paczki papierosów / Straż Graniczna / Straż Graniczna

We wtorek rano funkcjonariusze SG ze Skryhiczyna (pow. chełmski), ujawnili i zabezpieczyli w pobliżu rzeki granicznej Bug papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy - poinformował rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki.



Jak podał Sienicki, strażnicy znaleźli w sumie 9 tys. paczek papierosów, które były spakowane w pakiety i owinięte czarną folią. Ich wartość oszacowano na ponad 134 tys. zł. Według ustaleń funkcjonariuszy, wyroby tytoniowe zostały wcześniej przemycone z Ukrainy do Polski.



Ukryta w zaroślach kontrabanda miała zostać na kolejnym etapie przemytu odwieziona w głąb kraju. Funkcjonariusze zabezpieczyli jednak przemycone papierosy i przewieźli je do pomieszczeń służbowych SG - podał rzecznik NSOG. Dodał, że w sprawie przemytu wszczęto postępowanie przygotowawcze.



Według danych NOSG, od początku roku funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli nielegalne wyroby akcyzowe o wartości ponad 24 mln zł.