Policjanci z CBŚP rozbili gang, którego członkowie sprowadzali do Polski z terytorium Niemiec zmieszane odpady komunalne. Zamiast do miejsca, gdzie miały być poddane recyklingowi, śmieci trafiały do składowisk w województwie łódzkim i wielkopolski. Podejrzani na wwożeniu do Polski 4 tys. ton śmieci mogli zarobić ponad 1,2 miliona złotych. 20 osób jest podejrzanych, a 12 usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

