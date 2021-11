Policja zatrzymała mężczyznę, który w poniedziałek na drodze wojewódzkiej nr 331 koło Polkowic na Dolnym Śląsku śmiertelnie potrącił pracownika kierującego ruchem i uciekł. To 38-letni Łukasz K.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Polkowice /

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. południa. Kierowca Audi Q7 podczas wyprzedzania kierującego maszyną do rekultywacji poboczy zjechał na lewą część jezdni i potrącił pieszego - pracownika kierującego ruchem drogowym. Potem uderzył autem w przydrożne drzewo i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Policjanci ustalili, że auto, które prowadził sprawca wypadku, zostało skradzione w Niemczech.



Oprócz 38-latka, który siedział za kierownicą, policjanci zatrzymali też jego wspólnika, który wraz z nim dokonał kradzieży samochodu i posiadał znaczne ilości narkotyków.