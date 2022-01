Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie z zarządem spółki w ramach sporu płacowego i zawiesili zapowiadane akcje protestacyjne. Uzgodniono wzrost średniego wynagrodzenia do kwoty 8200 zł brutto oraz wypłatę jednorazowej rekompensaty - średnio 1,5 tys. zł.

Siedziba Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Rekompensaty mają być wypłacone 1 marca, zaś wzrost średniego wynagrodzenia uzgodniono z datą końca ubiegłego roku, aby podstawą dalszych rozmów o płacach w roku 2022 była już kwota zwiększona do 8200 zł brutto. Porozumienie zakończyło spór zbiorowy w PGG.



Dzisiejsze rozmowy w siedzibie PGG poprzedziło dzień wcześniej spotkanie związkowców z wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem, podczas którego wstępnie ustalono warunki porozumienia. Dziś rano dokument został zredagowany i podpisany przez strony.



W sporze toczącym się w PGG związkowcy domagali się wartej w sumie 67 mln zł rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia ub. roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Oczekiwali także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.



W toku sporu związkowcy dwukrotnie blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni - najpierw przez dobę, następnie przez dwie doby. Kolejną taką blokadę - bezterminową - zapowiadano na 17 stycznia. W kopalniach odbyło się też referendum strajkowe, w którym wzięło udział blisko 58 proc. pracowników spółki (ponad 21,2 tys. osób), z których 98,65 proc. (przeszło 20,7 tys.) opowiedziało się za strajkiem.