Taka akcja zdarza się nie częściej niż raz dekadę. 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Udział w nim to nasz obowiązek. Dla tych, którzy postanowią go zlekceważyć, grożą sankcje - od 5 tys. złotych grzywny do nawet 2 lat pozbawienia wolności. Warto więc już dziś się dowiedzieć - o co może zapytać nas państwo?

