W 2020 roku policja odnotowała największy w ostatniej dekadzie spadek liczby wypadków w porównaniu do poprzedniego roku. Pozytywne dane nie dotyczą jednak wszystkich analizowanych obszarów. O 12,5 proc. zwiększyła się bowiem liczba osób, które zginęły z winy nietrzeźwego kierowcy.

Wypadek, do którego doszło w niedzielę na DK 65 w Osowcu. Zginęła 1 osoba / Artur Reszko / PAP

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane dotyczące wypadków w 2020 roku opublikowane przez policję. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano w Polsce o 6748 wypadków drogowych mniej niż rok wcześniej. To największy (22,3 proc.) spadek liczby takich zdarzeń od 2011 roku. Poprawiły się też statystyki dotyczące osób poszkodowanych we wszystkich wypadkach.

/ Materiały prasowe

Ogólne liczby mogą wydawać się obiecujące: z roku na rok spada również liczba wypadków, w których uczestniczy osoba po spożyciu alkoholu. W 2020 r. spadła ona z 2717 na 2540. Niestety, jednocześnie wzrosła liczba osób zabitych w wypadkach z ich udziałem, choć mogłoby się wydawać, że zeszłoroczne spadki spowodowane pandemią i mniejszym ruchem na drogach obniżą także wartość tego współczynnika.

/ Materiały prasowe

Najliczniejsza grupa nietrzeźwych sprawców wypadków w 2020 roku to kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a 1 847 zostało rannych. Bilans ofiar śmiertelnych jest w tym obszarze największy - liczba osób, które zginęły z winy nietrzeźwego kierowcy, zwiększyła się w porównaniu do 2019 r. aż o 12,5 procent.

/ Materiały prasowe

Kierowcy: Puste ulice bywają dodatkowo groźne

Gdy ruch jest mniejszy, czasem trudniej jest utrzymać czujność i uwagę. To bywa niebezpieczne - przyznają w rozmowie z reporterem RMF FM kierowcy w Warszawie. Ruch na ulicach w ciągu dnia, nawet w godzinach szczytu, faktycznie wydaje się być mniejszy niż dwa czy trzy lata temu, jednak już większy niż rok temu, w czasie pierwszej fali pandemii. Często przychodzi ochota, aby rozpędzić się - dodaje.

W roku pandemii wzrósł odsetek pacjentów upijających się i to aż o 20 procent w skali Europy - komentuje w rozmowie z RMF FM kardiolog profesor Filip Szymański. Osoba, która siedzi w domu i jest narażona na nadmierne picie alkoholu czasami jest osobą, która dodatkowo wyjeżdża samochodem i dochodzi do nieszczęścia w postaci wypadku. Pamiętajmy też o tym, że pacjenci przybierający na masie ciała mają większe ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego. Jeżeli taki pacjent nie wyśpi się w nocy, może zasnąć za kierownicą. Wtedy też dochodzi do śmiertelnych wypadków - dodaje profesor Szymański.